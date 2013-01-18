Мажоритарщики из фракции ПР «встали в позу» и не сдают карточки для голосования
Народный депутат Украины (фракция Партия регионов) Виктор Бондарь заявил, что мажоритарщики, которые вошли во фракцию ПР, не сдают карточки для голосования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в программе “Общество” хмельницкой областной ТРК “Подолье-Центр” 17 января.
“После вступления нам (мажоритарщикам - УНИАН) выдвинули требование: сдать карточки для голосования, чтобы они голосовали синхронно. Мол, такая фракционная дисциплина. Вот здесь мы встали в позу: карточки не сдаем, поскольку баллотировались по округам и давали обещания людям”, - отметил В.Бондарь.
В качестве примера В.Бондарь привел голосование за законопроект о декриминализации статей Уголовного и Уголовного процессуального кодексов, по которым осуждены Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, когда восемь депутатов-мажоритарщиков из фракции ПР проголосовали “за”.
Как сообщал УНИАН, 11 января с.г. Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».
Как свидетельствуют данные поименного голосования на сайте парламента, за данное решение проголосовал лишь 161 (при необходимых 226 - УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Из 99 членов фракции «Батькивщина», «за» проголосовали 75 депутатов, не проголосовали четверо, и 20 депутатов фракции отсутствовали.
Вместе с тем, «за» высказались 8 народных депутатов из фракции Партии регионов (Яков Безбах, Виктор Бондарь, Виктор Жеребнюк, Олег Кулинич, Виктор Развадовский, Григорий Смитюх, Юрий Шаповалов и Нестор Шуфрич).