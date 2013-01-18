Мажоритарщики из фракции ПР «встали в позу» и не сдают карточки для голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в программе “Общество” хмельницкой областной ТРК “Подолье-Центр” 17 января.

“После вступления нам (мажоритарщикам - УНИАН) выдвинули требование: сдать карточки для голосования, чтобы они голосовали синхронно. Мол, такая фракционная дисциплина. Вот здесь мы встали в позу: карточки не сдаем, поскольку баллотировались по округам и давали обещания людям”, - отметил В.Бондарь.

В качестве примера В.Бондарь привел голосование за законопроект о декриминализации статей Уголовного и Уголовного процессуального кодексов, по которым осуждены Юлия Тимошенко и Юрий Луценко, когда восемь депутатов-мажоритарщиков из фракции ПР проголосовали “за”.

Как сообщал УНИАН, 11 января с.г. Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины с целью обеспечения международно-правовых обязательств Украины».

Как свидетельствуют данные поименного голосования на сайте парламента, за данное решение проголосовал лишь 161 (при необходимых 226 - УНИАН) из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Из 99 членов фракции «Батькивщина», «за» проголосовали 75 депутатов, не проголосовали четверо, и 20 депутатов фракции отсутствовали.

Вместе с тем, «за» высказались 8 народных депутатов из фракции Партии регионов (Яков Безбах, Виктор Бондарь, Виктор Жеребнюк, Олег Кулинич, Виктор Развадовский, Григорий Смитюх, Юрий Шаповалов и Нестор Шуфрич).