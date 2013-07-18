Милиция на одолженных стульях принимает граждан на Майдане (фото)

19:30, 18 июля 2013
Политика
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Сотрудники МВД Украины открыли общественную приемную на Майдане Независимости в Киеве, где проходит митинг против произвола милиции.

Милиция открыла

Импровизированную приемную для граждан правоохранители организовали под зонтиком с рекламой сока, одолжив стулья в соседней кофейне, пишет Украинская правда.

Как сообщаеться, на Майдане находятся около 200 человек, которые пришли выразить свое недовольство работой правоохранительных органов. Люди в микрофон рассказывают истории, в частности, о пытках их родственников или знакомых милицией.

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Желающих обратиться к милицейской приемной, где "работает" пока один работник правоохранительных органов, пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты и представители из Врадиевки были в Министерстве внутренних дел на встречу с министром Виталием Захарченко, который затем заявил, что Врадиевских события используют политики в своих целях.

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