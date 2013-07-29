В Луганске провели «Гепатит-фуршет» (фото)

Сегодня в Луганске ко Всемирному дню борьбы с гепатитом члены литературной группировки «СТАН» в партнерстве с Луганским благотворительным фондом «Крок в майбутнє» провели социально-художественную акцию-выставку «Желтая книга Луганщины», а так же перформанс «Гепатит-фуршет»,.

Как сообщает корреспондент УНИАН, акции, направленные на активизацию общественности для борьбы с эпидемией гепатита в Украине, прошли под стенами Луганского областного совета.

В них приняли участие художник-перформансист Слава Бо (Вячеслав Бондаренко), культуртрегер Алексей (Доктор) Бида, фотограф Ярослав Воронин, а так же художники и дизайнеры Луганской государственной академии культуры и искусств Анастасия Козюберда, Елена Гагулина, Дмитрий Бойко, Анастасия Лелюк, Ольга Шляховая, Антон Погорелов, Алена Палько.

На выставке были представлены около 30-ти работ, а всех желающих тут же угостили обычным меню больного гепатитом: каша, вареная сосиска, отвар шиповника.

Глава ЛГ «СТАН» Ярослав Минкин отметил, что количество больных гепатитом В и С в Украине колеблется от 0.05% до 7%. Из-за «умалчивания» проблемы Министерством охраны здоровья, население практически не информируется о надвигающейся эпидемии.

«Позиция Луганской области в медицинской карте Украины - особенная. Гепатит С быстро распространяется среди населения еще и благодаря низкому уровню иммунитета людей, постоянно проживающих в Донбассе», - считает Минкин.

По мнению больного гепатитом С ( болеет 13 лет) Алексея Беды, государство проблему замалчивает.

« У населения низкая информированность, у больных – нет денег на лечение , на которое нужно от 100 до 160 тыс. грн. От государства я лично не жду никакой помощи. К людям отношение как к мусору, от которого надо избавиться. Заразившиеся, как правило, через десять лет умирают», - сказал он.

Справка УНИАН. «Желтая книга Луганщины» - социально-художественная кампания ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, инициированому в Украине Международным Альянсом с ВИЧ/СПИД.