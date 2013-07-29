На учениях выстрелом из гаубицы тяжело ранен контрактник

В Кривом Роге Днепропетровской области 26 июля при проведении учебных стрельб на полигоне тяжело ранен военнослужащий контрактной службы.

Как сообщил журналистам Криворожский прокурор по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Роман Грищенко, контрактник получил многочисленные травмы черепа в результате неожиданного выстрела самоходной гаубицы, которая произвольно откатилась с места.

По словам прокурора, военнослужащий также получил контузию. Потерпевший доставлен в Киевский клинический медицинский центр Центрального региона. После проведения двух операции он находится в коме. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится расследование.