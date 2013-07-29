Европарламент поможет украинской молодежи в упрощении получения Шенгена

Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ заявил депутат Европарламента от Болгарии, член Комитета по международным отношениям Андрей Ковачев.

По его словам, особого внимания может заслуживать молодежь, в частности студенты, которые собираются учиться за рубежом. По мнению депутата, международные контакты будут иметь большое значение для демократических преобразований в стране.

Он напомнил,что недавно ЕС и так упростил правила получения виз для отдельных категорий граждан.

«Мы со стороны парламента очень хотим поддержать украинских граждан и особенно молодых людей, студентов, чтобы они могли легче получать визы для программ обмена, чтобы они больше контактировали с другими людьми. Вы можете рассчитывать на поддержку Европейского парламента на пути установления безвизового режима», - сказал Андрей Ковачев.

Напомним, что с 1 июля вступило в силу Соглашение об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом, которое было ратифицировано еще 18 апреля Советом министров ЕС.

Согласно документу, до девяти категорий увеличится перечень граждан, которые смогут получить визы в более простом режиме бесплатно.