Завтра в Украине - больше 30°

Во вторник, 30 июля, в Украине сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западной части ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с, на Прикарпатье местами 25 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет 13-18°, в южной части и западных областях - 17-22°; днем - 27-32°.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 27-32°.

По Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 16-18°, днем – около 30°.

29 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляет 20-25°, в районе Феодосии - 16°, Одессы - 15°, в Днепре возле Киева - 21°.