Синоптики пугают ливнями, грозами, градом и шквалами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«На протяжении 30, 31 июля и 1 августа через территорию Украины ожидается прохождение активного атмосферного фронта, который обусловит сильные ливневые дожди сначала на западе Украины, а потом эта зона переместиться на территорию Житомирской, Винницкой и Одесской областей. И именно в этих областях ожидаются ливни, грозы, местами выпадение града и шквальные порывы ветра», - сказал Кульбида.

По словам синоптика, в этот период в других регионах Украины сохранится сухая и жаркая погода.

Температурный режим в конце останется достаточно высоким, однако уже 1 августа температура воздуха в западных областях снизится до + 20-25 градусов, тогда как на юге она останется на уровне + 35.

Во второй половине недели, по словам Кульбиды, средняя температура воздуха в Украине составит + 27-32 градуса.

Однако, уже в начале следующей недели столбики термометров начнут повышаться и температура воздуха по всей стране превысит + 30 градусов, что, по словам Кульбиды, на 6-8 градусов выше нормальной температуры для этого периода.