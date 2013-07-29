В Украине выпустили марку к 1025-летию Крещения Руси

Торжественное погашение почтового блока памятным штемпелем состоялось 29 июля в Национальном заповеднике «София Киевская» при участии первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, сообщает РБК-Украина.

На мероприятии также присутствовали и.о. генерального директора УГППС «Укрпочта» Константин Кривенко и директор «Софии Киевской» Елена Сердюк.

«1025-летие крещения Киевской Руси – это важная дата не только для украинского народа, но и для всех православных. Именно христианство, придя на нашу землю, объединило наши народы, способствовало развитию культуры. Считаю, что почтовая миниатюра даст возможность зафиксировать духовные ценности нашего народа. На мой взгляд, мы должны ценить такие события – они очень важны для нас и для наших потомков», – заявил Сергей Арбузов во время церемонии погашения марки.

Он уверен, что эта почтовая миниатюра займет достойное место не только в коллекциях украинских ценителей, но и среди коллекционеров из других стран. «И это еще выше поднимет Украину на мировой арене», – добавил первый вице-премьер.

Как заявил и.о.генерального директора «Укрпочты» Константин Кривенко, марка выпущена в рамках совместного проекта почтовых администраций Украины, России, Беларуси – это предусмотрено соответствующим трехсторонним соглашением. Согласно документу, дизайн почтовых блоков разрабатывался каждой стороной отдельно, но ввелся в обращение во всех трех странах одновременно – 28 июля 2013 г. на главных почтамтах государств.

Украинскую марку украшает фреска выдающегося живописца Виктора Васнецова «Крещение киевлян», которая находится в столичном Патриаршем кафедральном соборе св. Владимира. Тираж марки составляет 65 тыс. экземпляров.