ЕБРР: Украина может удвоить производство сельхозпродукции

Такой механизм уже положительно зарекомендовал себя во многих странах. И в Украине он позволит обеспечить аграриев доступной и качественной техникой. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу БТБ заявил директор Департамента аграрного бизнеса ЕБРР Жиль Меттеталь.

«Схема лизинга позволяет финансовым институтам гарантировать займы для фермеров, чтобы они могли инвестировать в новые машины. Некоторым нужен не самый новый комбайн, похожий на космический корабль, а просто хорошая отечественная машина, которая обойдется дешевле и станет хорошим компромиссом», − отметил Жиль Меттеталь.

Также директор Департамента аграрного бизнеса ЕБРР отметил, что международные производители сельскохозяйственной техники заинтересованы в совместных предприятиях в Украине.

«Мне кажется, это хорошая идея, потому что Украине требуется много инвестиций в аграрный сектор. При наличии хороших технологий страна может удвоить производство сельскохозяйственной продукции. Мы знаем, что международные производители сельскохозяйственного инвентаря заинтересованы инвестировать в регион», − подытожил Жиль Меттеталь.

Напомним, что ранее Министр аграрной политики Николай Присяжнюк сообщал о намерениях Правительства запустить в Украине производство техники совместно с ведущими мировыми компаниями. В частности, уже ведутся переговоры с John Deere и CLAAS.