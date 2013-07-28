На мировом рынке рекламы появился новый лидер

В результате появится "Публисис Омником групп" (Publicis Omnicom Group), акции которого будут принадлежать обеим сторонам в соотношении 50 на 50 процентов. Ценные бумаги холдинга будут размещены на фондовых биржах Парижа и Нью-Йорка. Об этом говорится в официальном совместном заявлении компаний, опубликованном сегодня в столице Франции, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Стороны назвали соглашение "слиянием равных". Будущее предприятие намерено "предлагать первоклассные услуги на рынке связи, рекламы, маркетинга и цифровых технологий". Рыночная капитализация холдинга оценивается в 35,1 млрд долларов (26,5 млрд евро).

По оценкам специалистов, "Публисис Омником групп" будет контролировать 20 процентов рынка мировой рекламы.