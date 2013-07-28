Крест Андрея Первозванного увезли из Киева в Минск

Ожидается, что в понедельник, 29 июля, предстоятели совершат божественную литургию на Минском замчище, где на время установят Андреевский крест, и заложат памятную грамоту в честь 1025-летия крещения Руси на месте древнейшего храма Рождества Богородицы, сообщает РИА Новости.

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Затем гости белорусской столицы возложат венок к обелиску на площади Победы. Главы делегаций поместных православных церквей также планируют встретится с руководством республики.

Вечером в понедельник поезд с предстоятелями отправится обратно в Москву.