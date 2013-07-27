Закон о векселях вступит в силу завтра

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", дающий возможность правительству реструктуризировать бюджетную задолженность финансовыми казначейскими векселями, вступит в силу с воскресенья, 28 июля 2013 года.

Текст документа опубликован сегодня в газете “Голос Украины”.

“Этот Закон вступает в силу на следующий день после его публикации”, - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 4 июля 2013 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", что позволяет реструктуризировать бюджетную задолженность, в частности, по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью.

24 июля Президент Украины подписал Закон Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2013 год” (о реструктуризации бюджетной задолженности).

Данным законом Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» дополняется новой статьей 22, согласно которой предоставляется право Кабинету министров Украины реструктурировать фактическую бюджетную задолженность по определенным им расходам государственного бюджета, возникшую по состоянию на 1 января 2013 года, путем выдачи финансовых казначейских векселей в установленных им объемах и порядке. Также разрешается на добровольных началах осуществлять бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость путем выдачи финансовых казначейских векселей в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.