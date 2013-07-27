Санврач требовал взятку за паспорт на грузовик

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, установлено, что санврач требовал у предпринимателя 2 тыс. долларов за выдачу санитарных паспортов на грузовые автомобили, необходимые для осуществления перевозки продуктов питания на территории Украины.

Передача денег происходила в автомобиле санитарного врача, где он и был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Донецка.