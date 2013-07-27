Поймали парня, резавшего бомжей в Мариуполе

Как сообщили корреспонденту УНИАН, в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, на текущей неделе в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о том, что в хирургическое отделение доставлен местный житель с проникающим ранением, которое он получил на улице Энгельса. А ночью на следующий день в больницу из Театрального сквера был привезен второй мужчина с ножевыми ранениями.

Оба пострадавших описывали одинаковую схему нападения, однако примет злоумышленника они не запомнили и путались в показаниях. Благодаря записям с камер видеонаблюдения, удалось установить круг лиц, находившихся в это время в местах происшествий, и рассмотреть силуэт одного неизвестного, который передвигался на велосипеде.

Парня разыскали и доставили к следователю, где он в ходе допроса дал признательные показания.

Как рассказал заместитель начальника райотдела милиции Иван Гранкин, задержанный безработный и ранее не судимый, проживает с матерью, он часто выезжал на своем велосипеде и катался по центральной части города. В тот день он взял с собой раскладной нож и, проезжая улицу Энгельса, увидел грязного мужчину, который собирал бутылки и нанес ему три удара в область живота. На следующий день, примерно в три часа ночи у Драматического театра подобным образом он поступил с еще одним бомжем, который собирал пустую тару в центральном сквере.

В настоящее время подследственный не может дать вразумительный ответ о причинах содеянного.

Правоохранителями по двум фактам происшествий открыты уголовные производства по ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Фигурант задержан и находится в изоляторе временного содержания.