Киевспецтранс заявляет, что конкуренты распускают слухи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель правления “Киевспецтранса” Михаил Аралов.

По его словам, в СМИ в последнее время появляются разные слухи о предприятии, которые дискредитируют его и мешают работать.

Как сказал Аралов, данные слухи инспирированы компанией, которая «заключила договоры финансового лизинга на поставку нашему предприятию из Львова партии контейнеров: 1 тыс. штук по завышенной, по нашему убеждению, стоимости вдвое».

Он заметил, что сумма по договорам, а их в целом было подписано 9, составляет 5 млн грн, подписаны они были в 2007-2008 годах. По данным договорам было выплачено 2,5 млн. грн а в 2011 году эти выплаты были остановлены. С того времени выяснение отношений происходит в судах, и на сегодняшний день дело находится в Хозяйственном суде Киева, сообщил Аралов.

По его словам, компания, с которой заключены договора, хочет неправомерно отсудить остальную сумму договоров.

Аралов также сообщил, что на сегодняшний день контрольный пакет акций ПАО “Киевспецтранс” принадлежит территориальной общине, а именно – Киевсовету (это 51% акций).

Как отметил Аралов, в составе наблюдательного совета остается то же количество представителей Киевсовета, что и при предыдущем председателе правления.