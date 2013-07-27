Киевспецтранс заявляет, что конкуренты распускают слухи
ПАО “Киевспецтранс” заявляет, что против него ведется дискредитационная кампания.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге председатель правления “Киевспецтранса” Михаил Аралов.
По его словам, в СМИ в последнее время появляются разные слухи о предприятии, которые дискредитируют его и мешают работать.
Как сказал Аралов, данные слухи инспирированы компанией, которая «заключила договоры финансового лизинга на поставку нашему предприятию из Львова партии контейнеров: 1 тыс. штук по завышенной, по нашему убеждению, стоимости вдвое».
Он заметил, что сумма по договорам, а их в целом было подписано 9, составляет 5 млн грн, подписаны они были в 2007-2008 годах. По данным договорам было выплачено 2,5 млн. грн а в 2011 году эти выплаты были остановлены. С того времени выяснение отношений происходит в судах, и на сегодняшний день дело находится в Хозяйственном суде Киева, сообщил Аралов.
По его словам, компания, с которой заключены договора, хочет неправомерно отсудить остальную сумму договоров.
Аралов также сообщил, что на сегодняшний день контрольный пакет акций ПАО “Киевспецтранс” принадлежит территориальной общине, а именно – Киевсовету (это 51% акций).
Как отметил Аралов, в составе наблюдательного совета остается то же количество представителей Киевсовета, что и при предыдущем председателе правления.