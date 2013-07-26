Задолженность по зарплате в Украине упала ниже миллиарда гривень

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 53,9% от общего объема долгов. Задолженность предприятий-банкротов - 40,9%.

В отраслевом разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в промышленности – 462,7 млн грн и в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности – 226,7 млн грн. Наименьший – в сфере искусства и спорта – 516 тыс. грн.

В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 158,9 млн грн, Киевской области – 149,7 млн грн. Наименьший – в Черновицкой области – 145 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, объем задолженности по заработной плате в Украине в мае сократился по сравнению с апрелем на 12 млн грн (2%) и на 1 июня составлял 1,044 млрд грн.