Определены лауреаты премии имени Франко

Об этом сообщает Правительственный портал.

В этом году на получение премии было выдвинуто около сорока творческих работ более пятидесяти авторов из пятнадцати областей Украины.

После обсуждения путем открытого голосования Комитет принял решение присудить премию имени Ивана Франко в области информационной деятельности в номинации «За лучшую публикацию в печатных средствах массовой информации» Даниилу Кулиняку за очерк «Благочестя нерушимий блюститель Данило Братковський». Публикация содержит материал о поэте и общественном деятеле, украинском патриоте Данииле Братковском, замученном польской шляхтой в Луцке в ноябре 1702 года.

В номинации «За лучшее произведение в телевизионной сфере» отмечена автор и режиссер Иванна Чередниченко (Национальная телекомпания Украины) за телевизионный проект «Київська старовина. Світ мистецтва». Фильмы содержат своеобразную «галерею мастеров» и представляют истории выдающихся людей из киевского прошлого, чье творчество уже стало национальным достоянием и наших современников, чье искусство влияет на развитие духовности страны сегодня.

В номинации «За лучшее произведение в радиовещательной сфере» премия присуждена творческой группе Национальной радиокомпании Украины в составе автора и ведущей Виктории Наумчук, оператора Татьяны Паламарчук за радиопередачу «Живой голос Василия Стуса», подготовленную к 75-летию со дня рождения поэта. В программе использованы уникальные архивные звуковые материалы - стихотворения поэта в авторском исполнении. Оригинальную композицию и структуру передачи дополняют комментарии лауреатов премии им. В.Стуса Леси и Галины Тельнюк с оценкой творческого наследия поэта.

В номинации «За лучшую научную работу в информационной сфере» отмечен Виктор Шпак за монографию «Развитие издательского дела Украины в 1990-2010 гг.». Научный труд анализирует исторические аспекты формирования, становления и функционирования национального издательского дела, его влияние на социально-общественную и духовно-культурную жизнь, возрождение украинских традиций, развитие экономики и т.п.

Также члены жюри оценили мастерство публикации Валентины Ткач «Україна як ніша виживання», произведения Юрия Марышева «Моя маленька хатка на вулиці Щасливій», телевизионной программы «Світ особистості. Відомий і невідомий Тарас Шевченко» Юлии Пасак, научно-публицистического фильма «Таємниці Кам’яної Могили» Дмитрия Ломачука, телецикла «Червоної Руси – підкова золота» Василия Нагорного и монографии Татьяны Дзюбы «Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: модель національної ідентичності».

*** Премия им. Ивана Франко в области информационной деятельности учреждена в 2004 году. Ею отмечаются авторы новых оригинальных публицистических произведений, которые способствуют утверждению исторической памяти народа, его национального сознания и самобытности, направлены на построение государства и демократизацию украинского общества.

Премия присуждается ежегодно ко дню рождения Ивана Франко - 27 августа - в размере двух тысяч гривен каждая за счет средств госбюджета.