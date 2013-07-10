Атаку на редакцию МК взяли на себя "автономные националисты" (видео)

На видео парень в маске сидит у стены под сине-желтым флагом и называется представителем "автономных националистов", которые организовали "акцию протеста" в Москве. При этом парень обвиняет главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева в торговле людьми.

"Акция протеста, которая была проведена нами в Московии, - это предупреждение всем, кто пытается скрыть преступления против украинских женщин, против украинского государства, которые осуществлялись на протяжении десятилетий бандой, куда входит Павел Гусев", - заявил неизвестный в маске.

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После этого парень приводит два случая, когда украинские девушки якобы были похищены "бандой Гусева".

"Мы требуем наказать преступника, похитителя украинских девушек и сутенера Павла Гусева и его кровавую банду. Мы требуем честного и прозрачного следствия по делу похищения украинских женщин, требуем установить и привлечь к ответственности всех, кто помогал и помогает Гусеву избегать законного наказания", - заявил представитель "автономных националистов".

По его словам, их группировка не принадлежит ни к одной из политических партий.

"Мы вне политики, мы не принадлежим ни к каким политическим партиям и политическим объединениям. Также мы хотим сказать, что многим легче поверить, что мы наемники, что наша акция была заказной, и намного легче поверить в это, чем в то, что бандеровцы шагали по Москве", - заверяет неизвестный в маске, отметив, что "это было именно так".

Кроме того, парень отметил, что если Гусев не будет наказан при помощи закона, "то украинская нация восстанет и накажет его самостоятельно".

Примечательно, что на видеозаписи флаг Украины висит в перевернутом положении - голубая полоса снизу, желтая - вверху.

Как сообщал УНИАН, в газете «Московский комсомолец» заявили о нападении на редакцию хулиганов, которые выкрикивали лозунги «Слава Украине!», «Героям слава!», «Слава нации».

В пресс-службе московской полиции УНИАН сообщили, что не знают, кто именно напал на редакцию газеты «Московский комсомолец».

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что проверяют информацию о возможной причастности активистов «Свободы» к нападению на редакцию газеты “Московский комсомолец”.

По материалам: ТСН, УНИАН