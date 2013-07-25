В Министерстве рассказали, как удешевить продукты питания

Он подчеркнул, что продукты питания можно покупать на оптовых рынках сельскохозяйственной продукции (ОРСП), где нет никаких посредников.

«Потребитель уже устал платить за дополнительные услуги, которые в результате увеличивают стоимость пищевых продуктов. Поэтому, чтобы не переплачивать, необходимо сократить до минимума цепь от производителя к потребителю. Такая модель представлена на оптовых рынках сельхозпродукции, открытие которых инициировало Минагрополитики», - сказа министр.

Он пояснил, что на ОРСП всю продукцию продают непосредственно производители. Поэтому перекупщики не могут повлиять на цену. То есть, в выгодной ситуации оказываются как производитель, так и покупатель. Первый быстро сбывает продукцию, а второй покупает ее по выгодной цене.

«Нам удалось выжить «паразитов» с рынка овощей, фруктов и другой сельхозпродукции, создав оптовые рынки сельхозпродукции. Следующим шагом будет уничтожение спекулянтов на рынке молока. Минагрополитики в течение нескольких лет создаст заготовительно-сбытовую сеть в рамках инициативы «Родное село». Селяне будут продавать молоко по более высокой цене, а жители городов - покупать его, тратя гораздо меньше средств», - резюмировал глава МинАП.

Напомним, Антимонопольный комитет (АМКУ) обвинил крупных продуктовых ритейлеров в необоснованном повышении цен на продукты питания. В частности, 18 крупнейших торговых сетей подозреваются в том, что требовали от поставщиков оплату дополнительных услуг и отсрочивали платежи за товар.