В Киеве отметили День национального флага

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Как отмечается в сообщении, 24 июля 1990 года, более чем за год до провозглашения Независимости Украины, у здания Киевского городского совета впервые официально был поднят национальный сине-желтый флаг, который заявил о намерении общины строить новое независимое Украинское государство.

Сегодня отметить этот день вместе собрались депутаты Киевсовета всех созывов, в частности, и участники тех событий, а также председатель КГГА Александр Попов и заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега, проинформировали в пресс-службе.

«Сердечно поздравляю всех киевлян и украинцев в целом с этим важным в истории нашего государства днем, а особенно тех, кто поднимал наш национальный флаг 23 года тому назад. В то непростое время этот поступок засвидетельствовал огромный патриотизм, смелость и решительность. Поэтому пусть и сегодня события 24 июля 90-го года станут для нас примером и своеобразным маяком на нелегком пути к благополучию и богатству Украины и ее столицы. Пусть наш сине-желтый флаг вдохновляет на добрые дела ради развития любимого города и всей страны!», – отметил руководитель КГГА в приветственном слове.