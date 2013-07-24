Деньги, предназначенные ООН, пойдут на аппарат МИДа

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает, что средства перераспределяются в рамках уже выделенных ассигнований на обеспечение текущей деятельности Министерства иностранных дел Украины. В частности, закон предполагает увеличение финансирования работы аппарата министерства в размере 6 млн грн, за счет уменьшения финансирования взносов Украины в бюджеты ООН, международных организаций и конвенционных органов (на 4 млн грн) и обеспечения информационно-телекоммуникационных систем консульской службы (2 млн грн).

Принятие законопроекта «позволит решить существующие проблемные вопросы, а именно – в части обеспечения полноценного функционирования текущих расходов по содержанию аппарата МИД, услуг связи, обслуживания ведомственных зданий, сопровождения программного обеспечения, проведения текущего и капитального ремонта и реконструкции помещений админздания министерства», - отмечается в пояснительных документах к закону.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 4 июля.