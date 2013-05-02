Янукович выразил соболезнования родным кинорежиссера Мащенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«Из жизни ушел человек, деятельность которого полностью была посвящена служению отечественному искусству. Его многогранные достижения стали весомой вехой кинематографа. Склоняю голову в глубокой скорби вместе со всеми почитателями творчества Мастера. Светлая память о Николае Павловиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании главы государства родным и близким покойного.

Как сообщал УНИАН, выдающийся украинский кинорежиссер, сценарист, организатор кинодела, талантливый педагог, писатель Мащенко умер сегодня.

За 50 лет творческой деятельности Мащенко создал более 20 кинофильмов, воспитал плеяду талантливой творческой молодежи.

Мащенко - лауреат государственной премии им. Тараса Шевченко, государственной премии Украины имени Александра Довженко; народный артист Украины, профессор Национальной академии искусств Украины.