Утилизационный сбор: Япония пожаловалась на Россию в ВТО

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник агентства Рейтер.

Ранее, 9 июля, Россия получила от Евросоюза официальное уведомление о начале консультаций о правомерности взимания РФ утилизационного сбора на иномарки, однако у сторон появится не одна возможность урегулировать ситуацию в досудебном порядке, поскольку по процедурам ВТО судебное разбирательство может состояться более чем через год.

"Если Россия не разрешит вопрос по поводу жалоб ЕС и Японии в рамках переговоров в течение 60 дней, ЕС и Япония могут обратиться к ВТО с просьбой принудить Москву изменить закон, в противном случае, на страну могут быть наложены торговые санкции", - говорится в сообщении.

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Утилизационный сбор в РФ в настоящее время уплачивается при импорте новых и подержанных машин, а работающие в РФ производители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем.

Это различие вызывало озабоченность Евросоюза, и в конце февраля Минэкономразвития РФ объявило, что российские производители будут вносить такие же платежи, как иностранцы. Однако Госдума ушла на летние каникулы, а соответствующий закон так и не принят.