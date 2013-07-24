В Николаевской области из церкви украли икону XVIII века

Об этом УНИАН сообщила помощник начальника Первомайского ГО УМВД Украины в Николаевской области по взаимодействию с общественностью и СМИ Оксана Кондратьева.

По ее словам, в дежурную часть Первомайского ГО УМВД в Николаевской области по телефону спецлинии «102» поступило сообщение от 33-летнего настоятеля Свято-Екатерининского храма Украинской православной церкви Киевского патриархата о том, что в ночь на 24 июля из церкви неизвестные лица, повредив входную дверь, похитили икону «Иисуса Христа» XVIII века.

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Следственный отдел Первомайского ГО УМВД в Николаевской области начал следствие по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Правоохранители принимают неотложные меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Лебединском районе Сумской области неизвестные злоумышленники похитили из Свято-Успенской церкви 13 икон.