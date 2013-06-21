Из Свято-Троицкой церкви украли шесть икон

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, из местной церкви на этой неделе была осуществлена кража шести икон, а именно: Ивана Тобольского, Усекновение главы Иоанна Богословца, Спасителя, Вход Господень в Иерусалим и двух икон Григория Победоносца.

Правоохранители узнали об этом от священника Свято-Троицкой церкви. Священнослужитель рассказал, что кроме икон злоумышленники из ящика с пожертвований граждан украли 3,6 тысячи гривен.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что воры в церковь проникли, сломав замок на входной двери. По словам следователя, действовали они профессионально и никаких зацепок, которые бы указывали на их лица, они не оставили. Подворный обход квартир граждан и опросы крестьян также не дали никаких результатов.

Сейчас это событие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований в Роменском горотделе милиции. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины («кража»), максимальное наказание по которой - шесть лет лишения свободы.

«Правоохранители продолжают принимать все возможные меры, чтобы установить личности воров, и обращаются ко всем гражданам с просьбой помочь раскрыть это преступление», - отметили в ОСО УМВД.