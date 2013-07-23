Ливийцы обвиняют владельца захваченного судна в краже авто на $9,5 миллиона (видео)

"Захватчики заявили, что они защищают интересы бизнесменов Бенгази, которых обокрал владелец судна", - заявляет главный редактор сайта Морской бюллетень Михаил Войтенко, которого цитирует КоммерсантЪ-Украина.

"Судно такого же типа перевозило несколько сотен легковых автомобилей из Акабы в Бенгази. В Иордании предприниматели закупают их в зоне duty-free, после чего привозят в Ливию и продают с наценкой. Со слов недовольных бизнесменов, судно не выгрузило машины в Ливии, а ушло в Украину, то есть автомобили попросту украли. Ущерб они оценили в $9,5 млн", - сказал Войтенко.

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По информации издания, ливийцы готовы отпустить моряков Etel в случае, если им будет выплачена сумма причиненного ранее ущерба — $9,5 миллионов.

То, что корабль с грузом автомобилей заходил в порт Одессы, подтвердили в украинском МИД, сообщает ТСН.