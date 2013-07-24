В Кабмине уверяют, что хлеб не подорожает

Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил первый вице-премьер Сергей Арбузов, передает РБК-Украина.

«Ожидается, что Украина получит рекордный урожай. Благоприятные погодные условия обусловили рост урожайности зерновых культур на треть по сравнению с прошлым годом. Это обеспечило увеличение объемов растениеводства в январе-июне на 67,1%. В течение этого маркетингового года за границу экспортировано 23 млн тонн зерновых. Это уже на 1 млн тонн больше, чем в прошлом. Планы на будущее еще более амбициозны – 60 млн тонн зерна», – отметил Арбузов.

Он добавил, что половину из этих 60 млн тонн зерна будут экспортировать. А нынешний экспорт зерна также является одним из крупнейших за годы независимости. Поэтому, отметил первый вице-премьер, до конца текущего года не ожидается роста цен на сорта хлеба, которые пользуются наибольшим спросом.