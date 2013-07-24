Украина сможет собирать до 60 миллионов тонн зерна - вице-премьер

В текущем же году урожай также будет рекордным, чему способствуют погодные условия и рост урожайности зерновых почти на треть. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Украина должна получить рекордный урожай. Благоприятные погодные условия обусловили рост урожайности зерновых культур на треть по сравнению прошлым годом. Планы на будущее еще более амбициозные - 60 млн тонн зерна», - отметил Арбузов.

Также первый вице-премьер сообщил, что за полгода в Украине выросло производство продукции растениеводства на 67,1%. «В целом, у нас достаточно мощный аграрный сектор, способный как гарантировать продовольственную безопасность государства, так и активизировать внешнюю торговлю. Но этот рост должен почувствовать каждый украинец в виде сельскохозяйственных товаров по доступным ценам», - резюмировал Арбузов.