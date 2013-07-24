Украина может войти в десятку мировых лидеров по экспорту курятины

Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.

«Получение украинскими производителями курятины возможности экспортировать свой товар в европейские страны будет способствовать расширению географии экспорта. И уже в этом году Украина имеет все шансы войти в десятку мировых лидеров по экспорту курятины», - отметил Арбузов.

Также первый вице-премьер сообщил, что объемы производства продукции животноводства за полгода увеличились на 5,2%. В частности, с начала года возросло производство говядины на 1,4%, свинины - на7,1%, и курятины - на 14,2%.