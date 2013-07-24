СМИ: На Днепропетровщине детей в приемные семьи продавали за $4 тысячи (видео)

В Днепропетровской области после двойного убийства и самоубийства в детдоме семейного типа разгорелся скандал с усыновлением детей, передает ТСН.

Правозащитники обнародовали список сирот - родных братьев и сестер, - которых разъединили по решениям тамошних соцработников, хотя Семейный кодекс позволяет такое лишь в крайних случаях.

О разъединении семей в Апостоловском районе Днепропетровской области правозащитники узнали через анонимное письмо. В нем был список детей, которых отдали на усыновление, разъединив с родными братьями и сестрами. В целом в нем насчитывалось 14 малышей.

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Все данные из анонимки подтвердились, утверждает юрист правозащитного движения "Достоинство" Олег Соловей.

"Забирался маленький ребенок, искался покупатель и продавали на усыновление. Сумы от $ 4 тыс. и до десяти могут идти за ребенка", - сообщил Соловей со ссылкой на людей, которые боятся называть свои имена.