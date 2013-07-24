Пьяный попросил прострелить ему живот "из интереса"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Крыму, компания молодежи решила выпить и пострелять по пустым банкам из малокалиберного револьвера 33-летнего жителя Евпатории.

«Когда хмель овладел сознанием, один из стрелков снял с себя футболку и попросил владельца револьвера с расстояния около полутора метров выстрелить ему в живот. Мотивировал парень свою бредовую просьбу весьма странно, мол, "хочу почувствовать, как пуля входит в тело человека"», - говорится в пресс-релизе.

Однако товарищ исполнил просьбу, и мужчина попал в больницу с проникающим ранением брюшной полости с повреждением печени, желчного пузыря, поджелудочной железы. По словам медиков, если бы пуля не попала в позвоночник, то, скорее всего, вышла бы навылет.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК (причинение тяжких телесных повреждений). Стрелку грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.