Учредителя сети мебельных салонов отдали под суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района Киева, в ходе следствия установлено, что в мебельных салонах, которые расположены на рынке «Юность» и в торговом комплексе «Аракс», с клиентами подписывались договора купли-продажи мебели с почти 100% предоплатой. Средства принимались кассирами салонов и в дальнейшем передавались непосредственно руководителю компании. По условиям договора, предприятие обязывалось изготовить и доставить покупателям заказанную мебель в срок до 65 календарных дней.

Однако 13 клиентов, которые еще три года тому назад уплатили за новую мебель почти полную стоимость, до сих пор не получили ни заказа, ни денежного возмещения. В общей сложности обманутые покупатели потеряли около 500 тыс. грн.

После длительных и безуспешных переговоров с работниками мебельной фирмы возмущенные люди обратились за помощью в правоохранительные органы, которые квалифицировали действия предпринимателя как уголовное правонарушение.

В дальнейшем учредитель мебельной фирмы был объявлен о подозрении в причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч.1, 2 ст.192 Уголовного кодекса Украины).