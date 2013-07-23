Украина готова обеспечивать зерном страны Азии и Африки

Именно зерно станет для государства не менее важным активом, чем нефть или газ. Поэтому Украина уже нацелена на уверенную и даже агрессивную политику на глобальном продовольственном рынке.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«Уже через несколько лет Украина сравняется по производству зерна с Россией и войдет в тройку мировых лидеров. Украина подтвердит свой статус игрока высшей мировой лиги, имея главный джокер – продовольствие. Население планеты растет, и поэтому уже скоро зерно станет не меньшим активом, чем нефть или газ», – подчеркнул министр.

Также, по словам Николая Присяжнюка, Украина планирует значительно расширять рынки сбыта как зерновых, так и другой сельхозпродукции.

«Мы не остановимся на китайском рынке зерновых. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки все больше нуждаются в пополнении внутреннего рынка зерна за счет импорта. Поэтому наша цель – чтобы это было украинское зерно. И Украина уже нацелена на уверенную, даже агрессивную политику на глобальном продовольственном рынке», – подытожил министр.