Украина готова обеспечивать зерном страны Азии и Африки

17:21, 23 июля 2013
Общество
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В течение ближайших лет Украина войдет в тройку мировых лидеров по производству зерна.

Присяжнюк убежден, что зерно станет не меньшим активом, чем нефть или газ

Именно зерно станет для государства не менее важным активом, чем нефть или газ. Поэтому Украина уже нацелена на уверенную и даже агрессивную политику на глобальном продовольственном рынке.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«Уже через несколько лет Украина сравняется по производству зерна с Россией и войдет в тройку мировых лидеров. Украина подтвердит свой статус игрока высшей мировой лиги, имея главный джокер – продовольствие. Население планеты растет, и поэтому уже скоро зерно станет не меньшим активом, чем нефть или газ», – подчеркнул министр.

Также, по словам Николая Присяжнюка, Украина планирует значительно расширять рынки сбыта как зерновых, так и другой сельхозпродукции.

«Мы не остановимся на китайском рынке зерновых. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки все больше нуждаются в пополнении внутреннего рынка зерна за счет импорта. Поэтому наша цель – чтобы это было украинское зерно. И Украина уже нацелена на уверенную, даже агрессивную политику на глобальном продовольственном рынке», – подытожил министр.

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