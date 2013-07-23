Украина планирует поставить в Европу 50 тысяч тонн курятины
По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, объемы поставки мяса птицы в страны Евросоюза ежегодно будут расти.
Украина вдвое сократит импорт мяса птицы в текущем году. Кроме того, планируется, что экспорт курятины в ЕС в 2013 г. достигнет 50 тыс. т.
Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.
«Мы прогнозируем, что в текущем году импорт мяса птицы уменьшится вдвое. Для этого в Украине созданы все необходимые предпосылки. Например, с начала года поголовье птицы выросло на 6,7%», – подчеркнул министр.
Также Николай Присяжнюк отметил важность открытия рынка ЕС для отечественной курятины.
«Я убежден, что в этом году мы экспортируем не менее 50 тыс. т мяса птицы. Но эти объемы ежегодно будут расти», – отметил глава ведомства.
Николай Присяжнюк напомнил, что разрешение на экспорт отечественного мяса птицы получили ПАО «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», ООО «Агромарс» и ООО «Птицефабрика «Снятинская Нова».