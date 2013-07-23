Цены на недвижимость в ЕС упали до рекордного минимума

Как известно, ситуация на рынке недвижимости является одним из главных показателей состояния экономики государства, и на данный момент этот показатель говорит о том, что Европа еще далека от выхода из затруднительного положения, сообщает Euromag.ru.

Согласно последним данным центрального банка Европы, цены на недвижимость в семнадцати странах достигли самого низкого за последние семь лет уровня. Кроме того, ценовой порог практически неизменен с 2006 года. Средний базисный индекс, рассчитанный для государств Еврозоны, составил 96,46% против 97,7 в конце 2012 года.

Резкий обвал цен эксперты отмечают в Испании (-35%), Ирландии (-50%) и Португалии (-30%). Италии с трудом удалось удержать ситуацию на рынке. Только Германия демонстрирует рекордно высокую стабильность на рынке недвижимости. Базовый индекс здесь достиг 113,3% в конце марта этого года против 100% в 2012 году, сообщает Le Figaro.