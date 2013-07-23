Кабмин намерен удешевить стоимость загранпаспортов

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время визита на полиграфический комбинат "Украина", где он проконтролировал, как выполняется его поручение о ликвидации проблем с получением загранпаспортов.

"На прошлой неделе правительство поручило сделать все, чтобы очередей за заграничными паспортами не было. Как видим, комбинат действительно сделал все возможное, чтобы они исчезли", - отметил Арбузов.

Он добавил, что для правительства очень важно, чтобы граждане почувствовали заботу и защиту со стороны государства. "И я хочу поставить новую задачу - нужно работать над удешевлением паспорта. Также необходимо сделать запас паспортов - около 50 тыс. бланков, чтобы не было проблем, вызванных искусственными факторами", - подчеркнул Сергей Арбузов.

Как рассказал директор комбината Максим Степанов, за прошлую неделю предприятие отгрузило 36 тысяч бланков паспортов (в среднем по 6 тыс. в сутки). "Мы увеличиваем объемы и выйдем на цифру до 10 тысяч в сутки. И ко 2 августа такая проблема, как получение загранпаспорта, будет решена. Так что все задачи, которые нам поставлены, будут выполнены", - сказал он.

В свою очередь Сергей Арбузов поблагодарил Министерство внутренних дел, руководство и сотрудников комбината за оперативную реакцию на поручение Кабмина.

Он добавил, что осенью Украина планирует подписать соглашение с ЕС, а одним из условий европейских партнеров является выпуск биометрических паспортов: "И мы также должны с этим справиться, чтобы не было никаких сбоев".

В ответ директор комбината "Украина" пообещал, что предприятие сделает все возможное, чтобы биометрический паспорт был выпущен уже до 1 ноября. Сейчас сотрудники комбината работают над дизайном документа и техническими вопросами, чтобы до 15-20 августа подать в Кабмин все прототипы паспорта.