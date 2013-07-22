Эксперт: Рейтинговые агентства слишком однобоко оценивают Украину

Риски в нашей экономике не столь велики, как пытаются представить рейтинговые агентства Standard&Poor's или Moody's.

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина.

Мотивируя свое мнение, он отметил не только стабильный спрос на долговые бумаги украинского правительства на международных рынках, но и растущий интерес международных финансовых организаций к сотрудничеству с нашей страной. «Увеличение финансирования Украины со стороны Всемирного банка происходит на фоне снижения суверенного рейтинга еврооблигаций Украины со стороны международных рейтинговых агентств. Всемирный банк, в отличие от разных рейтинговых агентств типа Standard&Poor's или Moody's, более реалистично смотрит на результаты работы украинской экономики и не считает, что вложение денег в нее содержит риск. Скорее, наоборот: за последний год инвестиции ВБ в Украину выросли на 30%», – отметил Охрименко.

Агентство S&P в своем ежеквартальном исследовании «Capital IQ» за май-июнь улучшило позиции Украины в своем рейтинге. Наша страна была перемещена с 6 на 7 место, что свидетельствует о снижении вероятности дефолта.

При этом Охрименко подчеркнул, что есть категория инвесторов, которые уделяют слишком большое внимание оценкам рейтинговых агентств и особо не вникают в реальные макроэкономические показатели. Например, рейтинг Украины был снижен, в то время как в течение нескольких месяцев наблюдался устойчивый профицит платежного баланса, стабильные расчеты по долговым обязательствам и проводились масштабные реформы.

По мнению эксперта, международные инвесторы слишком большое внимание уделяют не реальным макроэкономическим показателям Украины, а ее отношениям с такими международными финансовыми организациями как МВФ, Всемирный банк или ЕБРР. «Если МВФ или Всемирный банк предоставляет Украине кредиты, то иностранные инвесторы тоже с удовольствием покупают украинские еврооблигации и дают кредиты. Если же Украина не «дружит» с этими структурами, то это инвесторами воспринимается негативно. Такой прямолинейный подход во многом можно считать странным», – резюмировал Охрименко.

Напомним, ВБ заявил о намерении удвоить кредитование Украины с 500 млн долл. до 1 млрд долл. в год.