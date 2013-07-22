Завтра в Украине - от 8° до 29°

Температура ночью 8-13°, в Крыму и Приазовье 15-20°; днем 21-26°, в южной части 24-29°, в северных областях 15-20°.

В Киеве и области во вторник ночью - без осадков, утром и днем - дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 15-20°, в Киеве ночью 11-13°, днем 17-19°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-25° (в районе Одессы 17°), в Азовском море 23-26°, в Днепре возле Киева 22°.