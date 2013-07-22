Эксперты поддерживают реформирование кредитных союзов

«Инициаторы новой модели реформирования КС руководствовались международной практикой. А она гласит, что финансовые учреждения, которые не имеют гарантий и надлежащих условий для работы с клиентами, не должны иметь места», - подчеркнул Устенко.

Он отметил, что дополнительным аргументом в пользу изменения нынешней модели работы КС является то, что в ходе кризиса 2008-2009 гг украинцы пострадали в основном от деятельности этих финансовых учреждений. Также эксперт поддерживает идею о переводе под контроль НБУ всех КС.

«Здесь ряд преимуществ. Главное заключается в том, что Нацбанк - единственное финансовое учреждение, имеющее достаточный инструментарий для контроля над подобного рода финансовыми учреждениями», - пояснил Устенко.

Он убежден, что в преобразовании КС в корпоративные банки заинтересовано само население, в частности, из-за повышения защищенности вкладчиков в банковской системе.

Напомним, Нацбанк разработал законопроект, который позволит ему получить контроль над КС с капиталом свыше 12 млн грн. Менее крупные КС лишатся права привлекать депозиты. После этого КС, которые хотят продолжить привлечение депозитов, обязаны в течение шести месяцев реорганизоваться в местные кооперативные банки.