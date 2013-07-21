На завтра синоптики обещают дожди всей Украине

Завтра, 22 июля, ночью в западных и северных областях Украины, а днем по всей территории, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, днем в отдельных районах возможны порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16° (на побережье Крыма 17-22°), днем 23-28°.

В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью на Киевщине 8-13°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня, 21 июля, температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°, в районе Одессы 18°, в Днепре возле Киева 22°.