Завтра в Украине - дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, лишь в западных областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в отдельных районах местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°.

В Киеве и области в воскресенье местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью 8-13°, днем 17-22°, в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, в районе Одессы 16°, в Днепре возле Киева 23°.