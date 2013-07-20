100 тысяч долларов, украденных в Одессе, нашлись на восточной границе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе погранотряда.

О подозреваемом и возможном перемещении через государственную границу денежных средств, похищенных в Одесской области, пограничников заблаговременно проинформировали сотрудники МВД.

Мужчину работники пункта пропуска задержали, когда он направлялся в Россию на автомобиле «Мазда». Позже был остановлен автомобиль «Деу», выезжавший с территории Украины. Управляла автомобилем гражданка России.

При углубленном осмотре были обнаружены 110 тысяч долларов США, которые женщина спрятала в салоне транспортного средства под чехлами передних сидений. В ходе установления обстоятельств оказалось, что гражданка является женой задержанного. Найденные средства и задержанных передали милиции.