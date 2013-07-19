Украинские предприятия начинают экспорт курятины в ЕС

С 24 июля четыре украинских предприятия (ПАО «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», ООО «Агромарс», ООО «Птицефабрика «Снятинская Нова»), производящие продукцию птицеводства, начнут экспорт в страны Евросоюза.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, информирует РБК-Украина.

«В декабре прошлого года было принято решение о включении Украины в список стран, имеющих право экспортировать продукцию птицеводства в ЕС. С этого времени на предприятиях, которые хотели выйти со своей продукцией на европейский рынок, проходили проверки. Производство должно соответствовать всем требованиям законодательства ЕС», – сказал Присяжнюк.

По его словам, по результатам проверок Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба предоставила Генеральному директорату Еврокомиссии по вопросам охраны здоровья и прав потребителей (ГД САНКО) перечень предприятий для утверждения решения. «Сейчас процедура согласования уже завершена и список предприятий-экспортеров опубликован. Ими стали ПАО «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», ООО «Агромарс» и ООО «Птицефабрика «Снятинская Нова». Уже с 24 июля они могут начать экспорт. Для Украины, как аграрной страны, это очень важно, поскольку отечественные производители впервые получили возможность поставлять европейским потребителям не только сырье, но и готовые пищевые продукты», – подчеркнул министр.

В Госветфитослужбе отметили, что получение украинскими предприятиями разрешения на экспорт пищевых продуктов животного происхождения является чрезвычайно важным событием. Для этого необходимо было подтвердить, что действующая система государственного контроля обеспечивает надлежащий уровень безопасности продуктов птицеводства. На всех предприятиях, которые будут осуществлять экспорт в ЕС, внедрена система НАССР.