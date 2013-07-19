Всемирный банк может удвоить объемы инвестиций для Украины

В 2013 финансовом году (с 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г.) Украине удалось достигнуть положительных результатов в сотрудничестве со Всемирным банком – в стране активизировалась реализация инвестиционных проектов, которые осуществляются при содействии ВБ.

Объем инвестиционных средств, использованных на реализацию этих проектов из общей суммы проектного портфеля, достиг рекордного показателя за все годы сотрудничества с ВБ.

Об этом шла речь на совместном заседании Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и ВБ по пересмотру проектного портфеля ВБ в Украине, сообщает РБК-Украина.

«В последние годы нам удалось заложить основу для улучшения состояния портфеля проектов ВБ в Украине, сформировать структуру портфеля в соответствии с потребностями украинской стороны. Это позволило в 2013 финансовом году достичь рекордного за все годы сотрудничества с Банком процента использования средств. Таким образом, в этом году Украина заняла шестое место по объемам освоения средств среди 22 стран Европы и Центральной Азии. Также Украина занимает пятое место в регионе по объему портфеля, который состоит из 10 проектов на общую сумму 2,043 млрд долл.», – сообщил глава МЭРТ Игорь Прасолов.

Он отметил, что достижению таких высоких показателей способствовала практика формировать четкие планы-графики выполнения мероприятий в рамках инвестиционных проектов, которую МЭРТ ввел совместно с ВБ. Эти планы содержат перечень мероприятий и плановые показатели использования средств в разрезе каждого действующего проекта. Во время совместных пересмотров проектного портфеля, которые проходят регулярно раз в полгода, планы-графики анализируются, что дает возможность увидеть результативность выполненных мероприятий и экономический эффект от их реализации и откорректировать дальнейшие действия.

Проекты, реализуемые в Украине при содействии ВБ, направлены на улучшение качества жизни населения. Например, проект развития городской инфраструктуры, на реализацию которого ВБ выделил 140 млн долл. (реконструкция городов, повышение энергоэффективности коммунальных предприятий); проект реабилитации ГЭС (166 млн долл.) и др.

Директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фан отметил явные успехи Украины в активизации работы. «Нам важно убедиться, что все ресурсы эффективно используются на реализацию проектов, чтобы граждане почувствовали пользу от этого и были заложены основы в развитие экономики Украины. За 12 месяцев объем использованных средств вырос до 30%. Это втрое больше, чем за 18 лет работы ВБ в Украине. Это результат кропотливой работы, спасибо за это», – сказал Чимяо Фан.

Он также сообщил, что если положительная динамика сохранится, ВБ банк не исключает возможность увеличить ежегодный объем ресурсов для Украины с 500 млн долл. до 1 млрд долл. «При улучшении проектного портфеля, а он улучшается, мы можем увеличить количество поступлений. Такая возможность предусмотрена Стратегией партнерства ВБ банка с Украиной на 2012-2016 финансовые годы. Эти деньги являются дешевыми и долгосрочными, а, следовательно, важно, чтобы мы их могли дать Украине», – сказал директор ВБ по Украине, Беларуси и Молдове.