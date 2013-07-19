Завтра в Украине - кратковременные дожди и грозы

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°. На остальной территории ночью 12-17°, днем 19-24°, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях до 27°.

В Киеве и области в субботу - кратковременные дожди (днем местами), местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 19-24°, в Киеве ночью 14-16°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном море 23-25°, в районе Одессы 18°, в Азовском море 24-27°, в Днепре возле Киева 23°.