В Украине увеличилась численность поголовья скота

Поэтому государство будет продолжать программы поддержки отрасли, которые способствуют ее развитию. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Отрасль животноводства остается в приоритете государственной политики. Так, начатые программы ее поддержки помогли возродить отрасль. Однако мы понимаем, что нельзя останавливаться на достигнутом. Поэтому мы будем работать как над совершенствованием существующих программ поддержки для единоличников, так и, в соответствии с Программой активизации экономики, стимулировать строительство и реконструкцию крупных животноводческих комплексов", - подчеркнул министр.

Глава ведомства добавил, что такой подход помог увеличить поголовье КРС. Так, с начала года во всех категориях хозяйств численность поголовья выросла на 3,3%.

По словам министра, положительным является и то,что поголовье увеличилось в хозяйствах населения - на 5,2%. Этого удалось достичь благодаря направлениям государственной поддержки.

"На сегодняшний день в Украине продолжает действовать дотация за содержание и сохранение молодняка КРС. Она помогает нарастить поголовье. А бюджетная помощь на приобретение доильных аппаратов способствует повышению качества молока, а значит - его закупочной цены. В то же время, хочу напомнить, что этим летом в Украине не произошло сезонного снижения цен на молоко", - добавил Николай Присяжнюк.