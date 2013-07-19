Янукович сменил посла Украины в Китае

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Янукович освободил Демина от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан.

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Олег Алексеевич Дёмин (1947 г.р., Тульская обл.) закончил Харьковский институт радиоэлектроники (1971) по специальности инженер-радиофизик и Высшую партийную школу при ЦК КПУ (1983).

Кандидат экономических наук (2004), диссертация «Методологические основы регулирования потенциала экономического развития региона».

1965-1966 - токарь Харьковского завода «Серп и молот».

12.1966-10.1969 - электрослесарь, 10.1969-11.1971 - секретарь комитета комсомола троллейбусного депа № 2 Харьковского трамвайно-троллейбусного управления.

11.1971-05.1976 - второй секретарь, первый секретарь Коминтерновского райкома ЛКСМУ Харькова.

05.1976-12.1979 - второй секретарь, первый секретарь Харьковского горкома ЛКСМУ.

12.1979-02.1986 - второй секретарь Коминтерновского райкома КПУ города Харькова.

02.-07.1986 - заместитель генерального директора Харьковского ВО «Стройгидравлика» Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР.

07.1986-10.1988 - первый секретарь Коминтерновского райкома КПУ города Харькова.

10.1988-10.1991 - второй секретарь Харьковского горкома КПУ; секретарь Харьковского обкома КПУ.

10.1991-05.1994 - заместитель председателя оргкомитета, вице-президент Украинско-Сибирской инвестиционной корпорации («Укрсибинкор») президент фонда «Перспектива ХХ», город Харьков.

05.1994-07.1996 - заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

08.05.-08.1996 - и.о. председателя, 08.08.1996-27.10.2000 - председатель Харьковской областной государственной администрации.

10.2000-01.2005 - первый заместитель Главы Администрации Президента Украины.

21.03.2006-04.04.2008 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации.

с 02.08.2010 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан.