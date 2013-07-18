Годовалая девочка утонула в бидоне с брагой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления МВД в Крыму, "25-летняя мать и 27-летний отец девочки оставили малышку и ее 5-летнего брата на попечении 44-летней бабушки. Дети играли на подворье. Бабушка, по ее словам, вышла со двора на несколько минут для того, чтобы выгнать корову. Вернувшись, обнаружила внучку в емкости с брагой, стоявшей у порога дома. Девочка не подавала признаков жизни. Вытащив ребенка из бочки, женщина вызвала "скорую" помощь. Медики провели первоочередные реанимационные мероприятия, которые оказались безуспешными", - говорится в пресс-релизе.

Милиция проводит расследование по статье 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или забота), санкция которой предусматривает наказание - от 2-х до 5-ти лет ограничения свободы или такой же тюремный срок.

"Семья погибшего ребенка не относится к категории неблагополучных", - сообщают в ГУ МВД.

Как сообщал УНИАН, 17 июля во второй половине дня в одном из частных домовладений в селе Ильинка Сакского района погибла годовалая девочка, упав в 40-литровую емкость с брагой. Медики констатировали смерть с предварительным диагнозом: вследствие механической асфиксии.