Украина и США намерены создать новые сорта зерновых

В частности, стороны заинтересованы в выведении новых сортов твердой пшеницы для выращивания ее в украинских климатических зонах. Об этом шла речь в ходе сегодняшней встречи первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ивана Бисюка с представителями Техасского университета сельского хозяйства и машиностроения.

"Мы готовы к углублению сотрудничества с Техасским университетом. В частности, мы обсудим возможность создания новых сортов твердой пшеницы для выращивания ее в украинских климатических зонах", - отметил Иван Бисюк.

Кроме того, украинская и американская стороны договорились осуществлять обмен студентами между Харьковским национальным аграрным университетом им. В.В. Докучаева и Техасским университетом сельского хозяйства.