МИД ничего не знает об аресте украинского журналиста в Нидерландах

Об этом УНИАН сообщили в ведомстве.

По словам собеседника агентства, «в настоящее время проводится проверка».

Никакой информацией не владеют на настоящий момент и в Посольстве Украины в Нидерландах.

«На данный момент мы проверяем информацию, которую обнародовали СМИ», - сказал УНИАН консул Юрий Панченко.

В Посольстве Нидерландов в Украине пока еще также подтвердить арест украинского журналиста не могут.

По словам подруги журналиста Ольги Бондаренко, суд над журналистом, который решит его дальнейшую судьбу и место пребывания, состоится сегодня в 14:30 по голландскому временами.

Как сообщал УНИАН, Анатолий Шарий, который год назад получил статус беженца в Литве, был арестован 16 июля в Амстердаме, ему угрожает высылка в Украину, где он объявлен в розыск. Об этом сообщила его подруга, которая сейчас находится в Нидерландах.

Напомним, 8 июня 2012 года Шарий получил пятилетний статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. Украину журналист покинул в 2010 году якобы из-за преследований со стороны милиции. В настоящее время в Украине в отношении Шария возбуждены два уголовных дела – за хулиганство и заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Журналист назвал это попыткой давления в связи с его профессиональной деятельностью.